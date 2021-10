Abbiamo appena individuato un momento importante nella storia evolutiva della Terra

Potrebbe sembrare paradossale che in un pianeta come la Terra, dove l'ossigeno è fondamentale per la maggior parte della vita, per i primi 2 miliardi di anni di vita questo gas era scarso. Tutto cambiò quando i batteri iniziarono il processo di fotosintesi, innescando l'evento chiamato "Catastrofe dell'ossigeno". Quando successe tutto questo?

Una nuova tecnica di analisi genetica ha fornito gli indizi di una nuova linea temporale: ci sono voluti 400 milioni di anni prima che la vita potesse davvero prosperare. "Nell'evoluzione, le cose iniziano sempre in piccolo", spiega il geobiologo Greg Fournier del Massachusetts Institute of Technology. "Ci sono voluti centinaia di milioni di anni per decollare".

In rari casi, un batterio può ereditare geni non dai suoi genitori, ma da un'altra specie lontanamente imparentata. Ciò succede quando una cellula viene "mangiata" e incorpora i geni dell'altra nel suo genoma. Gli scienziati possono usare queste informazioni per capire le età relative dei diversi gruppi batterici.

Nel nuovo studio, quindi, sono state analizzati i genomi di migliaia di specie batteriche, inclusi i cianobatteri (oggi i cianobatteri sono tra i maggiori produttori di metano). I risultati suggeriscono che tutte le specie di cianobatteri viventi oggi hanno un antenato comune di circa 2,9 miliardi di anni fa. Nel frattempo, gli antenati di questa specie non adatti alla fotosintesi sono esistiti circa 3,4 miliardi di anni fa.

La fotosintesi probabilmente si è evoluta da qualche parte tra queste due date. Secondo gli scienziati, infatti, ci sono due modi per spiegare l'evoluzione della fotosintesi nei cianobatteri: alcuni pensano che il processo sia arrivato prima del previsto ma si è evoluto molto lentamente, mentre altri pensano che la fotosintesi si sia evoluta in seguito, ma è "decollata a macchia d'olio". A proposito: la fotosintesi potrebbe esistere anche nei cieli di Venere.

Questo nuovo studio supporta la prima opzione e, grazie ai risultati ottenuti, gli autori dello studio - pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B - sperano di utilizzare tecniche di analisi genica simili per analizzare organismi diversi dai cianobatteri in futuro.