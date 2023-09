Appena lanciato e già in offerta: fino a 50 euro di sconto su Galaxy Watch6

Giusto in tempo per l'estate, a fine luglio 2023 Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Watch6, ultima evoluzione della sua apprezzata gamma di smartwatch animata da WearOS e ricca di funzionalità esclusive. A poco più di un mese, arrivano anche i primi sconti su Amazon Italia.

Oltre agli interessanti sconti sulla serie Samsung Galaxy S23, infatti, sul noto portale ecommerce sono presenti anche i modelli da 40mm e 43mm di Samsung Galaxy Watch6, con riduzioni di prezzo rispetto a quello consigliato fino a 50 euro.

In particolare, i modelli coinvolti dalla promozione sono tre:

Samsung Galaxy Watch6 LTE 40mm

Samsung Galaxy Watch6 43mm

Samsung Galaxy Watch6 LTE 43mm

Il modello LTE da 40 millimetri viene proposto a 339 euro invece di 369 euro, con uno sconto complessivo dell'8%, chiaramente con spedizione Prime inclusa e due anni di garanzia.

La variante da 43 millimetri, invece, viene proposta in due opzioni. Il modello "standard" è attualmente in vendita a 369 euro invece di 413,10 con l'11% di sconto, mentre il Watch6 da 43mm LTE può essere acquistato a 419 euro invece di 469, per 50 euro di risparmio complessivo.

Ma non è finita qui. Tutti e tre, infatti, sono compatibili con la promozione speciale Samsung che consente di ricevere in omaggio il caricatore originale Samsung Super Fast Wireless Charger Duo semplicemente seguendo le istruzioni su Samsung Members. I termini sono dall'11 agosto al 30 settembre per l'acquisto, mentre per aderire alla promozione avrete tempo fino al 5 novembre 2023.