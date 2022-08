È appena morto l'ultimo membro noto di una tribù amazzonica mai contattata

Il "Man of the Hole" (letteralmente "Uomo del buco") è stato l'ultimo abitante del Territorio Indigeno di Tanaru, in Brasile, membro noto di una tribù amazzonica mai contattata, nonché l'unico sopravvissuto a una serie di massacri atti a conquistare il luogo d'origine di questo gruppo tribale. Adesso, purtroppo, è passato a miglior vita.

I membri del territorio, che come tutti i gruppi simili avevano usanze molto strane, hanno resistito a tutti i tentativi di contatto da parte di società esterne che cercavano in tutti i modi di conquistare la zona... agendo indisturbati senza ripercussioni (e al giorno d'oggi non ancora condannati).

A metà degli anni '90 il governo brasiliano ha trovato prove di un solo sopravvissuto, che ha scavato buche profonde per nascondersi, ripararsi e uccidere chiunque disturbasse la quiete del villaggio fantasma. Le atrocità del mondo "civilizzato" nei confronti dei suoi simili, infatti, non hanno permesso al Man of the Hole di avvicinarsi alla società.

I massacri che hanno spazzato via i membri della tribù sono iniziati negli anni '70, quando il Brasile era sotto il governo militare, e sono continuati negli anni '90 sotto vari governi democraticamente eletti. "Egli simboleggiava sia la terribile violenza e la crudeltà inflitte ai popoli indigeni di tutto il mondo in nome della colonizzazione e del profitto, ma anche la loro resistenza. Possiamo solo immaginare quali orrori aveva assistito nella sua vita e la solitudine della sua esistenza dopo che il resto della sua tribù era stato ucciso", ha affermato Fiona Watson, del gruppo Survival International.

La FUNAI, la Fondazione nazionale dell'Indio, un gruppo governativo del Brasile istituito per proteggere e preservare i membri delle tribù, ha monitorato l'uomo nel corso del tempo, lasciando perfino strumenti e semi tradizionali per supportarlo. I funzionari hanno trovato il corpo dell'indigeno su un'amaca ricoperto da piume dai colori vivaci intorno al suo corpo, supponendo che si fosse preparato per la morte.

Il FUNAI ha stimato che ci siano 113 tribù mai contattate che vivono soltanto nella parte brasiliana dell'Amazzonia... ma a proposito, perché questi indigeni hanno un'usanza così barbarica?