Appena nato e già in offerta: sconti Amazon su tutti i Galaxy Tab S9

Oltre ai monitor Samsung a meno di 100 euro,su Amazon Italia il colosso sudcoreano continua a mostrare interessanti riduzioni di prezzo anche in altri segmenti, tra cui quello dei tablet e della produttività e dell'intrattenimento in mobilità.

Oggi, in particolare, vi segnaliamo alcune interessanti offerte sul nuovo della casa. Solo qualche settimana fa, infatti, Samsung ha annunciato la famiglia Galaxy Tab S9, tre dispositivi pronti a soddisfare tutte le esigenze di chi cerca un tablet premium per l'intrattenimento e non solo.

Su Amazon Italia sono attualmente in offerta tutti e tre i modelli, tutti con pennino e caricabatterie in dotazione (normalmente da acquistare a parte), dunque con ulteriore risparmio per il portafogli.

Il Galaxy Tab S9 viene proposto in versione WiFi da 256GB a 929 euro invece di 1.049, mentre il modello cellular 5G + WiFi, sempre da 256GB, può essere acquistato a 1.079 euro invece di 1.199.

Passando all'intermedio Samsung Galaxy Tab S9+, ci sono ben tre opzioni:

Tab S9+ 256GB WiFi - 1.029 euro invece di 1.149

Tab S9+ 512GB WiFi - 1.149 euro invece di 1.269

Tab S9+ 256GB 5G+WiFi - 1.179 euro invece di 1.299

Ultimo, ma non per importanza, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

Tab S9 Ultra 256GB WiFi - 1.249 euro invece di 1.369

Tab S9 Ultra 512GB WiFi - 1.369 euro invece di 1.489

Tab S9 Ultra 256GB 5G+WiFi - 1.399 euro invece di 1.519

Come avrete notato, si tratta di cospicue riduzioni di prezzo, che consentono di acquistare i nuovi tablet Samsung Galaxy S9 a un costo di cartellino inferiore fino all'11% rispetto a quello di listino.

