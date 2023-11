È stato appena trovato l'ottavo e raro lago di lava al mondo

Vicino all'Antartide, si trova l'Isola Saunders, un paradiso incontaminato e ricco di vita selvatica, dimora di oltre un milione di pinguini. Nel 2001, i satelliti della NASA, esplorando questa isola disabitata, hanno rilevato un'anomalia termica all'interno di un vulcano inesplorato, suggerendo la presenza di un lago di roccia fusa ribollente.

Fino ad oggi, solo sette laghi di lava erano noti in tutto il mondo e la conferma di questo ottavo lago è arrivata solo grazie a una spedizione pericolosa e avventurosa, documentata in un episodio inedito della serie "Explorer" di National Geographic.

Nonostante i dati termici indicassero la presenza del fenomeno, i vulcanologi non erano stati in grado di confermarne l'esistenza fino a quando, due decenni dopo, un gruppo di scienziati e alpinisti ha intrapreso la prima ascesa del Monte Michael, il vulcano situato sull'Isola Saunders.

"I laghi di lava sono uno dei migliori laboratori naturali che abbiamo per studiare i processi vulcanici", spiega Emma Nicholson, vulcanologa e professoressa associata in Scienze della Terra presso l'University College di Londra, che ha partecipato alla spedizione. "Non sono permanenti; sono geologicamente transitori, quindi quando scopriamo un nuovo laboratorio, dobbiamo sfruttarlo il più rapidamente possibile."

La spedizione, che ha richiesto anni di preparazione, ha affrontato una serie di ostacoli, dalla traversata dell'oceano tempestoso fino all'arrivo sull'isola, dove sono stati accolti da uno spettacolo naturale mozzafiato. L'ascesa del Monte Michael si è rivelata la sfida più grande (a proposito, ecco qual è la cima più difficile da scalare), con condizioni meteorologiche avverse e difficoltà fisiche che hanno messo a dura prova il team.

Tuttavia, alla fine, gli esploratori hanno raggiunto la cima e hanno potuto osservare il lago di lava, confermando ufficialmente la sua presenza.