È stata appena portata alla luce un'oasi di vita sotto le profondità oceaniche

Sotto le profondità del nostro pianeta possono essere trovate cose incredibili: alle volte ci sono vulcani sottomarini, mentre altre ancora delle vere e proprie oasi piene di vita. Adesso un team di scienziati ha appena scoperto che sotto le profondità dell'oceano alle Maldive esiste un'oasi rigogliosa e piena di esseri viventi.

Si tratta di un nuovo tipo di ecosistema fiorente, che secondo i ricercatori non è mai stato descritto prima. A condurre la missione è stato un istituto di ricerca senza scopo di lucro chiamato Nekton Mission, il governo delle Maldive e ricercatori dell'Università di Oxford.

A bordo del loro sottomarino chiamato Omega Seamaster II, gli addetti ai lavori hanno osservato un brulicante ecosistema di predatori e prede combattere e vivere nelle profondità. Oltre ad aver osservato un gran numero di pesci, gli esperti hanno anche notato una grande diversità. Sono state notate numerose specie di squali, alcune perfino rare.

Se un tale ecosistema esiste alle Maldive, è probabile che possa anche essere trovato su altre isole oceaniche con strutture sottomarine simili. Forse le montagne sottomarine e i vulcani sommersi (come ad esempio l'occhio di Sauron) sono punti caldi per la vita di acque profonde. "Ha tutte le caratteristiche di un nuovo ecosistema distinto", afferma il biologo marino Alex Rogers dell'Università di Oxford. "La Trapping Zone sta creando un'oasi di vita alle Maldive ed è molto probabile che esista in altre isole oceaniche."