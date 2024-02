È stato appena rinvenuto in un tempio greco un tesoro davvero incredibile

In una recente spedizione archeologica sull'isola greca di Evia, è stato scoperto un tempio sconosciuto vicino al Tempio di Amarysia Artemis, ancora colmo di ricche offerte. Gli altari del tempio, densi di cenere, contenevano alabastro, vasi, brocche, amuleti e gioielli.

La maggior parte del tempio risale al VII secolo a.C., ma sono state trovate parti del sito ancora più antiche.

Durante le ricerche, un team di 50 studiosi ha scoperto altari vecchi di 2.700 anni pieni di gioielli preziosi e resti storici. All'interno del luogo di culto, sono state trovate numerose strutture, tra cui diversi focolari probabilmente usati come altari; uno a forma di ferro di cavallo, con spessi strati di cenere ricca di ossa carbonizzate, indica un uso costante.

Oltre ai resti degli altari, sono stati scoperti alabastro corinzio, vasi attici, brocche rituali locali e tesori più luccicanti: gioielli in oro, argento, corallo e ambra, amuleti orientali e accessori in bronzo e ferro (altro che pirati!). Il tempio era costruito con mattoni grezzi su una solida fondazione di pietra a secco, indicando che il terreno era ancora paludoso al momento della costruzione.

Lungo il muro interno, il tempio presentava pilastri per sostenere un tetto piastrellato. Gli scavi hanno rivelato che un incendio distrusse parte del tempio, portando alla costruzione di partizioni in mattoni per proteggere le sezioni rimanenti e alla creazione di una nuova sezione alla fine del VI secolo a.C.

Nelle sezioni più antiche del sito, sono state scoperte figurine bronzee geometriche raffiguranti tori e un ariete. È stato anche trovato un capo di toro in argilla del periodo miceneo. Il sito nel suo complesso si estende ancora più indietro nella storia rispetto alla costruzione, con scavi che mostrano resti di edifici risalenti al IX secolo a.C.

"Sebbene l'indagine dei livelli più antichi sia appena iniziata, le prime scoperte suggeriscono che il culto affondi le sue radici nei secoli successivi alla fine del periodo miceneo", si legge nella dichiarazione. Mentre i ricercatori continuano a scoprire sezioni più antiche del sito circostante, molte delle quali mostrano l'antico modo di vivere al di fuori del tempio, rimangono affascinati dalla crescita del tempio sacro nel paesaggio.

