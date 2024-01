Abbiamo appena ritrovato due lingue d'oro in una tomba egizia

Ci si aspetta di tutto oramai, ma chi avrebbe mai pensato di poter trovare delle lingue d’oro in alcune tombe egizie? Scopriamo insieme le recenti scoperte dagli archeologi dell'Università di Barcellona, guidati da Maite Mascort Roca e Esther Pons Mellado.

Dopo aver visto la lingua d’oro di alcune mummie, questa volta ci troviamo precisamente nell’antica città di Oxyrhynchus, conosciuta anche come la "Città del Pesce dal naso aguzzo", a circa 100 miglia dal Cairo. In realtà, si tratta di un luogo particolarmente ricco di reperti, che ha dato già diverse soddisfazione agli archeologi.

Dalla fine del 1896 al 1907 infatti, diverse squadre hanno rinvenuto testi su papiro del Regno tolemaico (305-30 a.C.) e dell'Egitto romano (dal 30 a.C. al 641 d.C.).

Venendo alla scoperta, il team ha identificato tre grandi ipogei, ovvero delle camere sepolcrali sotterranee, risalenti proprio al periodo tolemaico, con all'interno c'erano nove sarcofagi. Potete osservare alcune immagini al seguente link.

Sono state ritrovate oltre 30 mummie avvolte in "bende colorate", alcune delle quali avevano anche "maschere funerarie colorate", secondo una dichiarazione del Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità. La particolarità, risiede però nella bocca di alcune di queste mummie: delle lingue d’oro.

Ad alcune mummie, venivano infatti messe delle lingue d'oro nella convinzione che il prezioso oggetto avrebbe aiutato il defunto nell'aldilà. Si pensava che i morti sarebbero stati in grado di comunicare con il dio Osiride negli inferi, poiché l’oro veniva considerato il materiale di cui erano fatti gli dèi.

Come se non bastasse, le mummie erano anche accompagnate da statuette in terracotta di Iside-Afrodite, una dea che fondeva insieme la dea egiziana della guarigione e della magia, con la dea greca Afrodite, associata alla bellezza. Fortunatamente, questa volta non vi è stata nessuna morte dolorosa per le mummie.

"È la prima volta che troviamo nella terracotta di Oxyrhynchus con l'immagine di Iside-Afrodite e la prima volta che questi tipi di pezzi appaiono in questa zona del Medio Egitto", ha detto Pons Mellado a WordsSideKick.com.