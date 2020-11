Sono appena state scoperte 12 mila nuove specie di microbi grazie alla 'metagenomica'

Con le cosiddette “colture” in vitro è possibile allevare e far riprodurre moltissimi esemplari di microbi, batteri o funghi. Altre specie, però, non si adattano bene alla vita artificiale di laboratorio e per questo si ricorre alla metagenomica, che ha fatto scoprire ai ricercatori più di 12 mila nuovi tipi di microrganismi.

Il gruppo internazionale fautore dello studio è riuscito a rilevare l’esistenza di ben 12’556 nuove specie di batteri e archaea, i quali non sono mai stati coltivati ​​in laboratorio. Cos’è questa particolare disciplina chiamata “metagenomica”, alla quale bisogna dare il contributo della scoperta?

Sebbene il nome possa spaventare in realtà è una tecnica molto abbastanza semplice che si basa – come si può intuire – non tanto sullo studio e sulla raccolta di organismi microbici, ma sul sequenziamento del DNA delle specie di nostro interesse. Invece di raccogliere i singoli esemplari e aspettare di avere un allevamento in laboratorio, si prelevano frammenti genetici dal loro habitat naturale venendo poi sequenziati e clonati, potendo – con le dovute tecniche – risalire al comportamento della popolazione microbica nel suo complesso.

"Siamo stati in grado di ricostruire migliaia di genomi direttamente da campioni ambientali sequenziati senza la necessità di coltivare i microbi in laboratorio", ha detto il genetista e primo autore della ricerca, Stephen Nayfach. “Ciò che distingue davvero questo studio dagli sforzi precedenti è la notevole diversità ambientale dei campioni che abbiamo analizzato”.

L'analisi metagenomica, infatti, è stata eseguita su habitat molto diversi tra loro, includendo ambienti oceanici, altri ambienti acquatici come laghi, pozzanghere e acquitrini e infinte suoli e ambienti terreni.

Unico inconveniente della ricerca è che le sequenze riprodotte non sempre sono pure e “buone” come quelle che si otterrebbero dalla crescita di batteri in laboratorio. Spesso durante l'analisi dei pezzi di DNA, questi ultimi possono mescolarsi o andare perduti, creando dei vuoti nel genoma complessivo.

Ad ogni modo, la ricerca pubblicata su Nature Biotechnology mostra non solo le eccezionali capacità della metagenomica ma anche l’incredibile vastità di elementi e di organismi ancora da scoprire sul nostro pianeta Terra.

Nayfach ha poi concluso dicendo: "sebbene queste bozze di genomi siano imperfette, possono ancora rivelare molto sulla biologia e la diversità dei microbi incolti".