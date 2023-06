È stato appena scoperto l'albero più grande dell'Asia, ed è gigantesco

Nel cuore del canyon più profondo del mondo, in Cina, è stato scoperto un gigante verde. Un cipresso di straordinaria altezza, identificato come l'albero più alto dell'Asia. Questo colosso vegetale, che supera persino la Statua della Libertà, è stato scoperto da un team di ricerca dell'Università di Pechino nel maggio scorso.

Il cipresso si trova nella riserva naturale del Grande Canyon di Yarlung Zangbo, nel distretto di Bome, nella città di Nyingchi, nella Regione Autonoma del Tibet, in Cina ed è alto 102 metri. Non è ancora chiaro a quale specie appartenga, anche se i media statali cinesi suggeriscono che possa trattarsi di un cipresso dell'Himalaya (Cupressus torulosa) o di un cipresso tibetano (Cupressus gigantea).

Con un diametro di 2,9 metri, l'arbusto supera l'albero più alto dell'Asia, uno Shorea faguetiana alto 101 metri, situato nell'Area di Conservazione della Valle di Danum, in Sabah, Malesia. Per effettuare la scoperta, gli addetti ai lavori hanno utilizzato droni, laser e attrezzature radar per mappare gli alberi nell'area.

Dopo giorni di indagini sul campo, il cipresso è stato individuato e confermato come il più alto dell'Asia ed è stato creato persino un modello in 3D. Attualmente, però, il record di albero più alto del mondo è in mano a un altro vegetale: una sequoia costiera (Sequoia sempervirens) alta 116 metri, situata nel Parco Nazionale delle Sequoie in California.

Questo grande vegetale, soprannominato Hyperion, ha circa tra i 600 e gli 800 anni ed è stato scoperto nel 2006.