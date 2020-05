È stato appena scoperto il buco nero più vicino alla Terra: si trova a 1000 anni luce

Gli astronomi hanno appena identificato il buco nero più vicino alla Terra mai osservato prima, si trova infatti a meno di un terzo della distanza del precedente detentore del record. Il mostro cosmico è stato trovato solo ora poiché è molto piccolo e molto tranquillo. Tuttavia, qualcosa ha ingannato la sua "mimetizzazione".

Il buco nero si trova in un sistema a tripla stella, con due stelle visibili dalla Terra a occhio nudo. In precedenza si pensava che fosse un sistema binario, chiamato HR 6819. Quando gli astronomi hanno osservato il sistema, hanno subito trovato qualcosa che non andava: le orbite di quelle due stelle sembravano essere trascinate di traverso.

Altre osservazioni di follow-up hanno poi scoperto che una delle stelle, con una massa stimata tra 5 e 7 volte la massa del Sole, orbita attorno a un centro gravitazionale del sistema ogni 40 giorni (non l'altra stella, che è molto più lontana). Quando analizzate, queste orbite suggerivano la presenza di tre oggetti, non due. Visto che il terzo oggetto era invisibile, non è stato difficile capire cosa fosse.

"Un oggetto invisibile con una massa almeno quattro volte quella del Sole non può che essere un buco nero", ha affermato l'astronomo Thomas Rivinius dell'dell'European Southern Observatory. Pertanto, "questo sistema contiene il buco nero più vicino alla Terra che conosciamo". Si trova a poco più di 1.000 anni luce di distanza. Il precedente detentore del record, A 0620-00, si trova a una distanza di 3.300 anni luce.

L'analisi del team suggerisce che il buco nero abbia una massa minima di circa 4.2 masse solari, caratteristica che lo rende anche uno dei buchi neri più piccoli mai trovati. Ad oggi, infatti, non abbiamo mai rilevato buchi neri più piccoli di cinque masse solari. "Ci devono essere centinaia di milioni di buchi neri là fuori, ma ne conosciamo solo pochissimi", continua Rivinius. "Sapere cosa cercare dovrebbe metterci in una posizione migliore per trovarli."