È stato appena scoperto un nuovo buco dell'ozono gigante sui tropici

Utilizzando una combinazione di dati osservativi insieme a modelli di reazione elettronica guidati dai raggi cosmici, i ricercatori hanno trovato un nuovo buco dell'ozono gigante sui tropici che sembra trovarsi in questa posizione dagli anni '80. I risultati recentemente descritti rappresentano "una grande preoccupazione globale".

Quest'ultimo buco dell'ozono, descritto nel dettaglio sulla rivista AIP Advances, è circa sette volte più grande di quello antartico. Situato al di sopra dei tropici, è pericoloso perché espone un grande volume della popolazione mondiale a un rischio maggiore di sviluppare malattie (anche quello del Polo Sud è più grande di quello dell'Antartide).

"I tropici costituiscono metà della superficie del pianeta e ospitano circa la metà della popolazione mondiale", ha affermato lo scienziato dell'Università di Waterloo e autore del documento Qing-Bin Lu in una dichiarazione. "L'esistenza del buco dell'ozono tropicale può causare una grande preoccupazione globale."

Il buco sopra i tropici differisce da quello sopra l'Antartide non solo per le dimensioni, ma anche per la resistenza stagionale. "L'esaurimento dello strato di ozono può portare a un aumento della radiazione UV a livello del suolo, che può aumentare il rischio di cancro della pelle e cataratta negli esseri umani, nonché indebolire il sistema immunitario umano, diminuire la produttività agricola e influenzare negativamente gli organismi acquatici e gli ecosistemi sensibili", afferma Lu.

Nel frattempo l'inquinamento da ozono è aumentato pericolosamente negli ultimi decenni.