È stato appena scoperto il primo dinosauro corazzato dell'Asia

In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista eLife, è stato descritto il primo dinosauro corazzato mai scoperto in Cina ed è il più antico mai trovato in Asia fino ad oggi. I ricercatori hanno trovato una morfologia sicuramente curiosa, con creature molto differenti nel loro aspetto durante il Giurassico inferiore di quanto previsto in precedenza.

La nuova specie è stata chiamata Yuxisaurus kopchicki, un dinosauro che ha vagato all'interno della provincia dello Yunnan in Cina da circa 192 a 174 milioni di anni fa. Il Y. kopchicki era un vero e proprio "carro armato" vivente, con una corporatura robusta e un'armatura chiodata in grado di resistere ai colpi dei nemici.

Il nome "Yuxisaurus" fa riferimento alla prefettura di Yuxi in Cina, mentre "kopchicki" deriva dal nome del biologo molecolare Dr John J Kopchick in riconoscimento dei suoi contributi alla biologia e all'Università dell'Indiana della Pennsylvania. Gli esperti hanno raccolto le prove sulla creatura da resti del cranio, mascella, spalle, arti, spine e placche corazzate (a proposito, ecco forse lo stegosauro più vecchio di sempre).

"Sebbene abbiamo avuto frammenti allettanti dei primi dinosauri corazzati dall'Asia, questa è la prima volta che abbiamo materiale sufficiente per riconoscere una nuova specie della regione e indagare sulla sua storia evolutiva", ha affermato il professor Paul Barrett, ricercatore presso il Natural History Museum di Londra e primo autore dello studio in una dichiarazione rilasciata a IFLscience.

A proposito, recentemente è stato invece portato alla luce un pezzo dell'armatura di una nuova specie di dinosauro.