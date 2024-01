È stato appena scoperto un nuovo problema per la vita nell'Universo

Un recente studio ha messo in luce un problema significativo che potrebbe ostacolare lo sviluppo tecnologico delle civiltà aliene: la carenza di ossigeno nell'atmosfera, definita come "il collo di bottiglia dell'ossigeno". Quindi, anche se dotate di intelligenza, alcune civiltà aliene potrebbero trovarsi impossibilitate a progredire.

L'ossigeno atmosferico libero è un segno chiave della vita potenziale e ha giocato un ruolo fondamentale nell'evoluzione della vita animale sulla Terra. Il fuoco, un elemento cruciale nello sviluppo della civiltà umana, ha richiesto una quantità significativa di ossigeno per essere utilizzato come fonte di energia, per la cucina, la fusione dei metalli e la fabbricazione di utensili.

Questo ha portato alla Rivoluzione Industriale e all'Antropocene. Per avere il fuoco, non serve solo un po' di ossigeno, ma molto. Se la percentuale di ossigeno è inferiore al 18,5%, la combustione è limitata, mentre una percentuale appena superiore al 20% (attualmente intorno al 21% sulla Terra) è il punto ottimale in cui i fuochi possono bruciare e la vegetazione può crescere.

Al di sotto di questa soglia, le specie potrebbero diventare intelligenti, ma trovarsi incapaci di sviluppare tecnologie complesse. Adam Frank, coautore dello studio, ipotizza che una specie intelligente su un pianeta con solo l'1% di ossigeno nell'atmosfera non avrebbe mai l'opportunità di utilizzare il fuoco per scopi tecnologici, limitando così il suo sviluppo.

La presenza di alti livelli di ossigeno nell'atmosfera è quindi essenziale per lo sviluppo di una civiltà tecnologica. Tale possibile collo di bottiglia potrebbe spiegare la mancanza di contatto con civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate.