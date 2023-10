È stato appena scoperto un sesto gusto che viene captato dalla lingua

Siamo abituati ai classici cinque gusti fondamentali: dolce, salato, acido, amaro e umami. Ma ora, preparatevi a fare spazio per un sesto membro in questo esclusivo club dei gusti. Gli scienziati hanno scoperto un nuovo sapore fondamentale: il cloruro di ammonio.

Questa rivelazione arriva dopo decenni di studi che hanno mostrato come la lingua reagisca al cloruro di ammonio. Grazie a ricerche recenti condotte dalla USC Dornsife, è stato possibile identificare con precisione i recettori sulla lingua che reagiscono a questo particolare sapore. Il merito va a una proteina, chiamata OTOP1, che si trova nelle membrane cellulari e forma un canale per gli ioni di idrogeno che entrano nella cellula.

Questa è la stessa proteina che rileva l'acidità, che percepiamo come un sapore acido, come il succo di limone o l'aceto. Il cloruro di ammonio è spesso un sapore avverso, probabilmente evolutosi per aiutarci a evitare sostanze nocive, dato che l'ammoniaca è nociva per gli esseri umani e altri animali. Tuttavia, è evidente che possiamo imparare ad apprezzarlo, proprio come abbiamo acquisito il gusto per cibi piccanti o acidi.

Il sapore del cloruro di ammonio è prominente nelle caramelle alla liquirizia salata, molto popolari nei paesi nordici, nei Paesi Bassi e nel nord della Germania. "Se vivi in un paese scandinavo, conoscerai e potresti apprezzare questo sapore", ha dichiarato Emily Liman, professoressa di scienze biologiche alla USC Dornsife.

Ovviamente ottenere lo status ufficiale di un nuovo gusto non è un'impresa facile. Ci sono voluti decenni perché la comunità scientifica occidentale accettasse l'umami come un sapore a sé stante. Questa entusiasmante scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.