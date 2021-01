È stato appena scoperto un super ammasso di galassie con trilioni di masse solari

Un team internazionale di astronomi ha scoperto un nuovo e incredibile super ammasso di galassie e ha pubblicato i risultati dello studio il 21 dicembre sul server di pre-stampa arXiv, ciò significa che la loro ricerca deve ancora ricevere una revisione tra pari. Tuttavia, la scoperta ha dell'incredibile.

La rivelazione è stata condotta attraverso i dati dell'eROSITA Final Equatorial Depth Survey (eFEDS). I super ammassi sono tra le strutture più grandi dell'universo conosciuto; trovare e studiare queste incredibili strutture potrebbe essere essenziale per migliorare la nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione di grandi filamenti cosmici.

Il super conglomerato è costituito da una catena di otto ammassi di galassie. I dati ottici e ai raggi X ottenuti suggeriscono che si tratta di un sistema di tripla fusione con una doppia fusione e una pre-fusione. L'ammasso denominato più massiccio e luminoso degli otto è stato soprannominato eFEDS J093513.3+004746, si trova nella parte settentrionale del gruppo e ha una massa di 580 trilioni di masse solari.

Gli ammassi meno massicci eFEDS J093546.4-000115 e eFEDS J093543.9-000334, hanno masse di circa 130 trilioni di masse solari ciascuno; mentre i restanti cinque gruppi sono compresi come aventi tra 140 e 250 trilioni di masse solari. Siete curiosi di sapere come appare un gruppo galattico di questo genere in 3D? Grazie a questo studio potrete scoprirlo.

Una delle più grandi esplosioni dell'Universo, inoltre, è avvenuta proprio in un super ammasso del genere.