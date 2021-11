É stata appena sfatata una teoria molto diffusa sulle persone della preistoria

Se pensate che le madri che vivevano durante la preistoria fossero meno premurose nei confronti dei loro figli dovete ricredervi. Rispetto ai giorni d'oggi, la mortalità dell'epoca era molto più alta, e si pensava che quasi la metà di tutti i bambini moriva entro il primo anno di vita. Un nuovo studio, però, sfata questa convinzione.

Il lavoro svolto dai ricercatori dell'Australian National University ha scoperto, esaminando un set di dati delle Nazioni Unite su mortalità infantile, fertilità e decessi in 97 paesi, che più bambini nascono, maggiore è la percentuale di morti premature. É quindi la fertilità (e non il tasso di mortalità) ad avere un'influenza molto maggiore sulla percentuale di neonati deceduti.

Se questo caso è osservabile nel mondo moderno, molto probabilmente potrebbe essere accaduto anche nella preistoria. Quindi gli esperti del nuovo studio, pubblicato sulla rivista American Journal of Biological Anthropology, hanno concluso che i campioni di sepoltura degli ultimi 10.000 anni non supportano l'idea che la mortalità infantile raggiungesse il 40%, ma indicava piuttosto un alto grado di fertilità (a proposito, ecco alcune opere d'arte della preistoria).

"I campioni non mostrano alcuna prova che molti bambini stessero morendo, ma ci dicono in realtà che molti bambini stavano nascendo", ha dichiarato la dott.ssa Clare McFadden, della Scuola di archeologia e antropologia dell'ANU. "Se le madri in quel periodo stavano avendo molti bambini, allora sembra ragionevole suggerire che fossero in grado di prendersi cura dei loro bambini piccoli".

Non sappiamo moltissime cose sulla maternità dell'epoca, ma questo nuovo punto di vista potrebbe aiutarci a riconsiderare l'idea che abbiamo di questo periodo. "Speriamo che ulteriori ricerche, applicate con la lente dei nostri risultati, contribuiranno alla nostra comprensione della cura dei bambini e della maternità in passato", afferma infine McFadden. Ad esempio recentemente è stato scoperto che anche le donne cacciavano durante la preistoria.