È stato appena stabilito il primo record mondiale per il sequenziamento del DNA

I ricercatori della Stanford Medicine, insieme ad alcuni loro collaboratori, hanno progettato una nuova tecnica di sequenziamento del genoma in grado di diagnosticare malattie genetiche rare in una media di otto ore. Stiamo parlando di un lasso di tempo davvero esiguo, soprattutto considerate le altre tecniche simili.

Quando si tratta di sequenziare il DNA, infatti, i ricercatori considerano "rapido" un metodo che gli porta via poche settimane. Capite bene, quindi, che esserci riusciti con una media di 8 ore ha davvero dell'incredibile. L'impresa dei ricercatori ha perfino portato loro un Guinness World Record.

Gli esperti non hanno dovuto far altro che sequenziare i genomi di 12 pazienti in sei mesi, riuscendo a ottenere una diagnosi genetica da cinque di loro in circa otto ore. Per sequenziare il DNA di un paziente sono stati impiegati soltanto 5 ore e 2 minuti, con 7 ore e 18 minuti in tutto anche per la diagnosi condotta dagli addetti ai lavori (a proposito, sapete che soltanto una piccola frazione di DNA è umana?).

Il record è stato certificato dal gruppo Genome in a Bottle del National Institute of Science and Technology. "È stato solo uno di quei momenti incredibili in cui la gente giusta si riunisce per ottenere qualcosa di straordinario", ha affermato Euan Ashley, professore di medicina, genetica e scienza dei dati biomedici a Stanford. "Sembrava davvero che ci stessimo avvicinando a una nuova frontiera".

Il record è stato circa due volte più veloce del precedente (una diagnosi basata sul sequenziamento del genoma detenuta dal Rady Children's Institute), che ha impiegato all'incirca 14 ore. Recentemente, invece, del DNA sconosciuto alla scienza è stato trovato in una grotta.