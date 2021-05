Si è appena staccato l'iceberg più grande del mondo: colpa dei cambiamenti climatici?

L'Agenzia Spaziale Europea, grazie ai satelliti che monitorano costantemente la superficie del nostro pianeta, ha scoperto che a metà maggio si è staccato l'iceberg più grande del mondo dalla piattaforma antartica di ghiaccio conosciuta come "Roffe" . Le cause di questo evento sono molteplici.

Il blocco, originatosi nella baia del Mare di Weddel, è stato battezzato A-76, e si calcola che la sua superficie si estende su 4.320 km quadrati, misurando 175 km di lunghezza e 25 km di larghezza. Per fare un paragone (come evidenziato anche nell'immagine ufficiale rilasciata dall'ESA) l'isola spagnola di Maiorca nel Mediterraneo occupa 3.640 km quadrati.

La scoperta è stata effettuata grazie al programma Copernicus e grazie al sistema di monitoraggio della coppia dei satellite Sentinel-1. Grazie ai loro strumenti, è possibile tenere d'occhio costantemente le calotte polari terrestri, e l'alternanza dei periodi di luce e di buio non inficia in alcun modo le immagini da loro acquisite. Questo perché i satelliti sono in grado di studiare i loro obiettivi con un particolare sistema chiamato "Radar ad apertura sintetica (in banda C)", che permette osservazioni sfruttando le microonde.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di grandi iceberg e della loro "pericolosità": di recente, uno dei più grandi mai avvistati nella storia ha minacciato le isole della Georgia del Sud. Fortunatamente non ha causato danni, e si è disciolto definitivamente a fine aprile.

Nonostante la notizia possa fare scalpore, e ci ricordi quanto il nostro ecosistema sia fragile e vada preservato, non è detto che il distaccamento sia stato causato esclusivamente dall'impatto antropico. Come si può leggere anche nelle fonti che vi riportiamo in calce alla news, gli studiosi considerano questi "distacchi" parte integrante del normale ciclo di attività dei ghiacci terrestri.

Va sottolineato però che non si tratta di un'esclusione di colpa a priori, ma semplicemente i ricercatori non sono ancora in grado di stabilire quando il riscaldamento globale stia influenzando i distaccamenti dei grossi iceberg. Occorreranno maggiori studi in tal senso, ed è proprio per questo che gli scienziati osservano senza sosta i poli della Terra.

Un discorso a parte invece è lo "scioglimento" dei ghiacciai, che è invece uno degli effetti più evidenti del surriscaldamento globale causato dall'attività umana.

Qui potete trovare una breve animazione del distaccamento del grosso iceberg A-76.