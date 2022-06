È stata appena sviluppata una 'pelle vivente' per robot che può rigenerarsi

Un team di ricercatori sembra aver creato una sorta di "pelle" per i robot idrorepellente, autorigenerante e che ha una consistenza proprio come la nostra. Il segreto dei ricercatori? È da ricercarsi nella vera pelle utilizzata per creare il rivestimento robotico.

"Penso che la pelle viva sia la soluzione definitiva per dare ai robot l'aspetto e il tocco delle creature viventi poiché è esattamente lo stesso materiale che copre i corpi degli animali", ha affermato l'ingegnere dei tessuti dell'Università di Tokyo Shoji Takeuchi (a proposito, cos'è quella sensazione di inquietudine quando si osservano dei robot?).

Gli scienziati stavano cercando di fare una cosa del genere da molto tempo, ma i risultati ottenuti fino ad ora non erano dei migliori. Sebbene il materiale appiccicoso possa sopportare ripetuti allungamenti e contrazioni dei movimenti del dito robotico, è comunque molto più debole della pelle umana.

Sorprendentemente, la pelle artificiale può anche essere curata con una benda di collagene, che le cellule viventi che formano il rivestimento prendono e integrano nel loro sistema per aiutare a colmare il danno. Nonostante l'incredibile risultato, il tessuto coltivato in laboratorio è ancora molto limitato: non può durare a lungo al di fuori della sua soluzione nutritiva e richiede una fornitura costante di acqua per evitare che si secchi.

Una scoperta del genere permetterà agli scienziati di creare dei robot ancora più realistici, che ne pensate?