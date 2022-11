È stata appena trovata in Spagna una tartaruga estinta gigantesca

Così come riportato sulla rivista Scientific Reports, gli scienziati hanno portato alla luce una delle più grandi specie di tartarughe conosciute mai esistite, vissuta tra 83,6 e 72,1 milioni di anni fa, e che aveva le stesse dimensioni di un rinoceronte.

La nuova specie scoperta è stata chiamata Leviathanochelys aenigmatica. Il nome è tutto un programma: la prima parte fa riferimento alla bestia marina biblica, il Leviatano, mentre l'ultima parte è presa dal sostantivo greco αἴνιγμα ("aínigma") che significa letteralmente "enigma", a causa delle caratteristiche anatomiche peculiari che si trovano sul bacino e sul carapace della specie (sapete cosa c'è realmente all'interno del guscio?).

Il gigante preistorico è stato recuperato dalla località di Cal Torrades, nel nord-est della Spagna, dove si pensa sia rimasto sotto la superficie per circa 80 milioni di anni. La creatura ha una struttura ossea unica sul suo bacino, curiosa caratteristica che non è mai stata osservata sui resti di altre specie. La più grande tartaruga marina mai documentata è l'Archelon, il cui esemplare più grande misurava 4,60 metri dalla testa alla coda e un peso di 2.200 kg.

L. aenigmatica è leggermente più modesto, con un'altezza di quasi 4 metri. Tuttavia la scoperta è molto importante perché ad oggi si pensava che le più grandi tartarughe marine che avessero mai solcato gli oceani fossero limitate al Nord America: "la scoperta [...] fa luce sulla diversità delle tartarughe marine e su come il fenomeno del gigantismo in questi gruppi esistesse anche in Europa", afferma infine i ricercatori.

A proposito, il WWF ha lanciato un'allarme: le tartarughe stanno scomparendo dal Mediterraneo.