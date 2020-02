L'AppGallery di Huawei si arricchisce: arrivano Facebook, Instagram e Twitter

Anche nel corso della presentazione di Huawei Mate Xs, l'amministratore delegato della società cinese Richard Yu si è a lungo soffermato sull'AppGallery di Huawei, che è destinato ad espandersi ulteriormente.

Lo stesso CEO Richard Yu, in occasione di un breve briefing con la stampa ha dichiarato a GadgeMatch che le app social più popolari al mondo saranno presto disponibili AppGallery. Si tratta di Facebook, Twitter ed Instagram, che sono pronte ad arricchire l'offerta dello Store proprietario del produttore asiatico.

Il massimo dirigente della divisione Consumer Business Group, però, non ha svelato la data esatta di disponibilità.

La notizia era comunque nell'aria da tempo, ma segna comunque un passaggio importantissimo per lo store alternativo a Google Play. La presenza di applicazioni da sviluppatori famosi come Facebook e Twitter, potrebbe fare da traino anche a quelli di terze parti ed allo stesso tempo potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella scelta degli utenti. E' cosa nota infatti che gli ultimi dispositivi, tra cui il nuovo Huawei P40 Lite presentato stamane, non integrano le GApps, ecco perchè la possibilità di scaricare le applicazioni da fonti certificate come l'App Gallery è molto importante.

Huawei d'altronde non ha mai nascosto che nel 2020 intende espandere in maniera importante l'AppGallery per renderla quanto più completa possibile.