L'AppGallery di Huawei continua a crescere: arriva Satispay

Huawei AppGallery, continua a crescere: da oggi Satispay, la rivoluzionaria applicazione per i pagamenti digitali e la gestione quotidiana delle finanze a 360°, è disponibile per il download.

Huawei continua a lavorare senza sosta per rendere disponibili su HUAWEI AppGallery le app più cercate, amate ma soprattutto utili per la vita mobile first alla quale siamo abituati. Ad oggi, oltre 60.000 app sono già integrate con HMS Core ed è un numero di costante evoluzione. Tutti i partner che scelgono di rendere le loro app disponibili su HUAWEI AppGallery possono contare sul pieno supporto dei team Huawei dedicati e su un pubblico entusiasta di oltre 420 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, di cui 26 milioni in Europa. Tutte le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un'esperienza unica e intelligente.

Satispay, con i suoi 1,1 milione di utenti, rivoluziona i pagamenti da mobile, rendendo veloce e semplice il passaggio di denaro tra amici, il pagamento in esercizi commerciali fisici e online e, in generale, la gestione del denaro e le tante incombenze quotidiane che richiedono un trasferimento di denaro. Da oggi tutti gli utenti di device dotati dei Huawei Mobile Services come la serie HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 o gli ultimi HUAWEI Y5P o HUAWEI Y6P potranno godere dei vantaggi di questo metodo di pagamento sicuro ed utilizzarlo per tutti i loro acquisti nei negozi, ristoranti, supermercati, bar e siti online che accettano Satispay. Un servizio utile e intuitivo che andrà a completare l’esperienza mobile possibile con tutti i device HMS.

Scaricando Satispay, tutti i possessori di un device HMS potranno gestire direttamente e comodamente dal proprio smartphone il loro denaro: una volta stabilito il budget settimanale, questo potrà essere speso in oltre 110 mila esercizi commerciali (fisici e online), inviato ad amici, utilizzato per ricaricare il credito telefonico, donare, pagare bollettini (anche tramite PagoPA), bollo auto e moto. Ma non solo, per loro sarà anche possibile gestire il proprio denaro o quello ricevuto, anche via Cashback, per alimentare il proprio Salvadanaio, all’interno della sezione “Risparmi”.

Un portafoglio digitale, utilizzabile ogni giorno, con pochi e semplici tap.