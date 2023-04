AppGallery di Huawei premiato come 'Miglior App Store Alternativo' del 2023

Huawei AppGallery, l’app store proprietario di Huawei, ha ricevuto il premio come “Migliore App Store Alternativo dell’Anno” ai Mobile Games Awards 2023 assegnato durante l’evento tenuto ai BAFTA di Londra Giovedì 20 Aprile scorso.

Si tratta di un premio prestigioso, che celebra le eccellenze del settore mobile.

Lanciato nel 2018, AppGallery di Huawei è diventato un riferimento anche per il gaming ed ha arricchito costantemente la sua offerta diventando uno dei primi tre store di applicazioni. Con i suoi oltre 580 milioni di utenti attivi mensili, in crescita del 10% al di fuori della Cina negli ultimi dodici mesi, propone un’ampia gamma di giochi internazionali ed app locali.

L’esistenza di store di app alternativi è fondamentale per mantenere un equilibrio nel settore mobile e per questo siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio che rappresenta un ulteriore riconoscimento del nostro impegno per partner e utenti. La crescita di AppGallery è il risultato anche della fiducia e del sostegno che nel corso degli anni hanno riposto in noi. Continueremo a lavorare in questa direzione, come riferimento tra gli store di app e di mobile gaming anche per Android e ci auguriamo, in futuro, per tutti i device indipendentemente dal sistema operativo, così da garantire una migliore esperienza utente e consentire agli sviluppatori di esprimere il loro massimo potenziale”,afferma Jaime Gonzalo, Vice President Huawei Mobile Services Europe.