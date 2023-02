AppGallery di Huawei sempre più riferimento per il gaming: i titoli più giocati

ano dei tasselli fondamentali della rinascita di Huawei è sicuramente il suo store proprietario, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recente guida al gaming su Huawei AppGallery. Forte di un catalogo sempre più ampio, è diventato un riferimento anche per i suoi utenti.

In forte crescita il casual gaming, con titoli pronti a riempire pause e viaggi con partite mordi e fuggi, mentre tra i generi più apprezzati ci sono anche gli RPG, gli SLG, i MMORPG e i MOBA.

Parlando di casual game, i titoli più gettonati del 2022 di AppGallery sono Gardenscapes, Homescapes e Fishdom, mentre guardando proprio agli RPG si parla di Summoners War e Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac.

A rendere ancora più stimolante l'esperienza Huawei, AppGallery offre anche un sistema a punti per il download di nuovi giochi, che potranno poi essere utilizzati per il sistema a premi interno.

Ricordiamo che anche gli utenti che non dispongono di dispositivi Huawei possono installare AppGallery sul proprio dispositivo, grazie alla profonda libertà concessa dal sistema operativo Android: un appunto fondamentale dato che, numeri alla mano, nel 2022 sono stati più i download di giochi AppGallery da dispositivi di terze parti rispetto a quelli Huawei.

Se volete lasciarvi ispirare su cosa scaricare sullo store Huawei, ecco quattro giochi consigliati da scaricare su AppGallery.