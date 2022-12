Questo Apple-1 perfettamente funzionante è all'asta: costa solo 375.000 Dollari!

I cimeli della storia di Apple vanno a ruba tra i collezionisti, ormai è cosa nota. Lo scorso giugno, per esempio, un Apple-1 creato da Steve Jobs è stato venduto su Ebay al modico prezzo di 485.000 Dollari. Oggi, un secondo Apple-1 numerato a mano da Steve Jobs è stato messo all'asta per una cifra di molto inferiore.

Il dispositivo è andato all'asta su RR Auction, che conferma che si tratta di un Apple-1 completamente funzionante e numerato a mano dal primo, storico CEO di Apple. Il dispositivo, questa volta, è in vendita a 375.000 Dollari: si tratta di una base d'asta certamente destinata ad aumentare, ma a confronto con il modello venduto a giugno il prezzo sembra essere davvero basso, specie se consideriamo che si tratta di un PC perfettamente funzionante dopo più di 45 anni dal lancio.

La rarità del cimelio messo all'asta dipende in larga parte dal fatto che solo 200 Apple-1 sono stati prodotti da Steve Jobs e Steve Wozniak, nel lontano 1976, come parte di della prima serie dei PC Apple. Secondo gli esperti, al momento ne restano in circolazione intatti solo 60 o 70, mentre quello messo all'asta è il numero 78/200.

Il valore di 375.000 Dollari è il minimo accettato dal venditore del device, che lo ha comprato a sua volta ad un'asta nel 2018 per la stessa cifra e che poi lo ha fatto restaurare dall'esperto di Apple-1 Corey Cohen. Al momento, le offerte sono arrivate a 220.000 Dollari, ma potrebbero rapidamente alzarsi nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Secondo la descrizione dell'oggetto, "una valutazione comprensiva della qualità del prodotto è stata realizzata da Corey Cohen, ed è disponibile per tutti coloro che desiderano effettuare un'offerta. Cohen ha valutato il computer con un punteggio di 8.5/10 e ne ha confermato il funzionamento nel mese di agosto 2022".