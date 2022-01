Apple, quasi 10 ore di problemi non ancora risolti per i servizi: c'è anche Foto

Il 2022 non inizia esattamente nel migliore dei modi per Apple. Infatti, il primo lunedì seguente alle festività sta portando con sé non pochi grattacapi per alcuni servizi della società di Cupertino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e come si può leggere sul portale di supporto ufficiale di Apple, i problemi sono iniziati nella mattina del 10 gennaio 2022, più precisamente a partire dalle ore 11:54 italiane. In parole povere, al momento in cui scriviamo i disservizi si stanno protraendo da più di 9 ore e ci stiamo avvicinando alle 10 ore.

La conferma dei problemi è arrivata direttamente dalla società di Cupertino, che mediante il suo sito Web ufficiale esplicita il fatto che la questione "interessa alcuni utenti" e che i servizi potrebbero risultare rallentati o non disponibili. Entrando maggiormente nello specifico, sono coinvolti Backup di iCloud, Foto, iCloud Drive, Portachiavi di iCloud e Preferiti e Pannelli di iCloud.

Se avete riscontrato problematiche relative a questi servizi nella giornata del 10 gennaio 2022, ora sapete che non siete stati i soli. Apple sta ovviamente lavorando al problema, ma per il momento non è chiaro quanto ci vorrà per risolvere la questione (potete rimanere aggiornati in tempo reale mediante il link presente in fonte).