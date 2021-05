Apple, 128 milioni di utenti iPhone e iPad installarono un malware anni fa

Non sono pochi gli utenti che pensano che l'ecosistema Apple sia "al sicuro" da eventuali problemi di sicurezza. In realtà, non esiste un sistema a cui i malintenzionati non possono puntare. Una conferma è arrivata nel corso delle ultime ore, dato che si tratta di un malware che colpì milioni di utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e PhoneArena (la fonte originale è Motherboard), nel 2015 circa 128 milioni di utenti furono coinvolti nella questione relativa al malware XcodeGhost, che puntava a ottenere dati sensibili. In ogni caso, come si evince dal nome, si trattava di una versione modificata dell'ambiente di sviluppo Xcode.

In parole povere, vista la "lentezza" che presentavano all'epoca i server ufficiali di Apple in determinati Paesi, alcuni sviluppatori cercarono online delle fonti alternative, ad esempio forum di terze parti, da cui scaricare ciò di cui avevano bisogno. Tuttavia, i malintenzionati realizzarono una copia modificata di Xcode, che conteneva un malware in grado di propagarsi attraverso le applicazioni dei developer coinvolti. Pensate che ci furono circa 2500 applicazioni coinvolte, per un totale di 203 milioni di download dall'App Store. A quanto pare, il 55% degli utenti coinvolti erano cinesi, così come il 66% dei download provenivano dalla Cina. 18 milioni furono invece gli utenti coinvolti negli Stati Uniti d'America.

La questione XcodeGhost era già nota da tempo, ma il "tassello mancante" era il numero di utenti coinvolti. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: i dati citati in precedenza derivano dalla "diatriba" tra Apple ed Epic Games, che in questi giorni sta facendo emergere parecchi dettagli interessanti. In ogni caso, le indicazioni relative al malware XcodeGhost fanno riferimento a un messaggio di posta elettronica firmato Dale Bagwell, che all'epoca era il Customer Experience Manager di iTunes.