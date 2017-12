Apple: 17 miliardi di Dollari agli sviluppatori dell'App Store cinese

L'amministratore delegato di, ha annunciato dati estremamente interessanti per quanto riguarda l'cinese. Gli sviluppatori che hanno portato le applicazioni hanno guadagnato la bellezza di 16,93 miliardi di Dollari, a dimostrazione del fatto che si tratta di un mercato fondamentale per la crescita della compagnia.

Cook ha diffuso i dati nel corso di un evento tenuto in Cina ed organizzato dalla Cybersecurity Administration of China (CAC), che supervisiona la censura su internet nel paese.

Si tratta di una crescita importante, soprattutto se si conta che all'inizio dell'anno Cook aveva annunciato di aver guadagnato, dall'App Store cinese, la bellezza di 70 miliardi di Dollari.

Apple sta puntando massicciamente sulla Cina, che è considerato dallo stesso CEO il terzo mercato più importante al mondo, nonostante negli ultimi anni abbia perso quote di mercato, a discapito dei rivali locali che hanno guadagnato terreno. L'azienda però spera di riguadagnare quanto perso con i nuovi modelli di iPhone, l'iPhone 8 ed iPhone X che sono stati lanciati nel mese di Novembre.

Il gigante della Silicon Valley in precedenza ha affermato di aver spostato i suoi data center in Cina nella regione di Guizhou, per mettersi in regola con la normativa locale.

Cook nel corso dell'anno ha più volte visitato la Cina, e lo scorso mese di Ottobre ha incontrato il presidente Xi Jinping.