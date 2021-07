Apple, 18 anni dopo ecco le reazioni di Bill Gates al lancio di iTunes Music Store

Un rapporto di sana rivalità, quello fra Steve Jobs e Bill Gates, spesso agli antipodi dello stesso mondo ma i cui intrecci hanno rivoluzionato il mondo per come lo conoscevamo.

Fra gli innumerevoli contributi di Steve Jobs, gli va dato anche il merito di aver segnato inequivocabilmente il futuro dell'industria musicale internazionale, sdoganando una volta per tutte il concetto di distribuzione online tramite l'iTunes Music Store.

Una mossa, quella di Jobs, vista con profonda ammirazione anche dallo stesso Bill Gates, come possiamo evincere da una storica mail inviata dal fondatore di Microsoft. In particolare, Gates ha sottolineato l'abilità del rivale di concentrarsi su poche cose ma fondamentali e sul vendere prodotti e servizi come "incredibili e rivoluzionari".

Anche Microsoft all'epoca era in corsa per ottenere un accordo con le major che gli permettesse di arrivare per primo a tale traguardo, ma gli ostacoli erano tantissimi e il mercato, ancora saldamente ancorato sul fisico, rendeva la questione ancora più controversa.

Un passaggio in particolare, ricorda appunto come "questa volta in qualche modo ha applicato il suo talento per ottenere un contratto di licenza migliore di chiunque altro per la musica".

