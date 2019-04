Apple, a fine 2019 potrebbero arrivare anche AirPods 3

A poche settimane dal lancio di AirPods 2, sul web si parla già della prossima generazione delle cuffie senza fili del colosso di Cupertino. Secondo quanto riferito quest'oggi dal DigiTimes, la Mela starebbe già lavorando con alcuni fornitori su AirPods 3, da lanciare sul mercato entro la fine dell'anno.

Non è la prima volta che gira a riguardo: le prime indiscrezioni erano già emerse pochi istanti dopo l'annuncio di AirPods 2, che rispetto al modello originale si differenziano per un nuovo chip H1 che garantisce maggiore potenza a fronte di un consumo energetico minore, e per la versione con custodia di ricarica wireless che però è compatibile anche con AirPods originali.

DigiTimes sostiene che AirPods 3 potrebbero arrivare nei negozi già entro la fine del 2019, e la caratteristica principale sarà la cancellazione del rumore. Come AirPods 2, anche le 3 dovrebbero essere prodotte da Inventec e Luxshare Precision.

La fonte della notizia è una delle testate più affidabili del settore, che già in passato si è rivelata tale sul fronte Apple.

Le notizia riguardo la possibile presenza di una tecnologia per la cancellazione del rumore sono sul web da tempo, e se ne è a lungo discusso insieme al possibile debutto di una colorazione nera.