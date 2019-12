Apple: nel 2020 in arrivo un Mac da gaming da 5.000 Dollari per gli e-sport?

Un nuovo rumor proveniente dal Taiwan sostiene che Apple nel 2020 potrebbe lanciare un nuovo Mac da gaming, che segnerebbe il debutto del colosso di Cupertino in nuovo segmento di mercato. Nello specifico, la Mela Morsicata intenderebbe rivolgersi al segmento degli e-sport, il che giustificherebbe il prezzo.

La stessa testata infatti riferisce che il computer potrebbe costare fino a 5.000 Dollari. Ciò che non è chiara è la tipologia di Mac: nel rapporto infatti non viene sottolineato se il PC sarà desktop o se si tratterà di un MacBook Pro di fascia alta.

In molti sono pronti a scommettere sul lancio di un Mac portatile, in stile MacBook Pro da 16 pollici, ma è chiaro che un eventuale ingresso di Apple in questo mondo dovrebbe essere supportato anche dai publisher dei videogiochi, che dovrebbero lavorare a stretto contatto con Tim Cook e soci per espandere la libreria dei titoli compatibili con macOS. Inoltre, la famiglia Mac si affida a GPU AMD che non sono progettate per il gaming, ecco perchè il progetto potrebbe anche essere rinviato agli anni successivi.

Apple comunque non ha nascosto la propria passione per i giochi: di recente ha infatti debuttato il servizio di streaming videoludico Apple Arcade, che ha ottenuto un riscontro importante a livello mondiale ed ha dato una spinta importante al settore.