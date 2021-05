Apple, nel 2020 bloccate transazioni fraudolente per 1,5 miliardi di Dollari su App Store

Apple ha rivelato che lo scorso anno ha bloccato quasi un milione di app dannose o sospette dal suo App Store. La notizia è arrivata nell'ambito del rapporto che mostra le misure messe in campo dal colosso di Cupertino per rendere il proprio ecosistema sempre più sicuro.

Nello stesso rapporto, la società americana evidenzia anche che grazie a queste misure messe in campo dai moderatori, gli utenti sono stati protetti da oltre 1,5 miliardi di Dollari di transazioni potenzialmente fraudolente, ed ha vietato ad oltre un milione di account di effettuare nuovamente transazioni a seguito di trasgressioni passate.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Apple, la Mela morsicata afferma che "ci vogliono risorse significative dietro le quinte per garantire che questi cattivi attori non possano sfruttare le informazioni più sensibili degli utenti, dalla posizione ai dettagli di pagamento".

Pur evidenziando che "è impossibile rilevare ogni atto di frode o illecito prima che accade, grazie agli sforzi dell'antifrode di Apple, gli esperti di sicurezza concordano sul fatto che App Store sia il posto più sicuro per trovare e scaricare app".

Delle applicazioni bloccate, più di 150mila sono state etichettate come "spam", 215mila invece sono state rifiutate in quanto includevano delle violazioni della privacy ed oltre 48mila sono state rifiutate perchè contenevano funzionalità nascoste o non documentate.

Apple ha anche disattivato 244 milioni di account, oltre 470mila account sviluppatore e rifiutato 424 milioni di tentativi di creazioni di account.

Con il nuovo iOS 14.5, Apple ha implementato il nuovo blocco del tracciamento pubblicitario.