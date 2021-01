Apple, nel 2021 in arrivo AirTags, nuovi MacBook, iPad Pro ed Apple Glass

Una nuova ricerca di mercato diffusa dal popolare analista Ming-Chi Kuo, pubblicata da MacRumors, fa il punto su ciò che attende gli utenti Apple nel corso di questo 2021 appena iniziato. Si prospetta un anno davvero ricco di novità, con tanti prodotti che arriveranno sul mercato.

Nel 2021 infatti con ogni probabilità vedranno la luce itanto chiacchierati ed attesi AirTags, i localizzatori GPS per oggetti che in molti davanti per pronti ad approdare nei negozi già nel 2020.

Apple però dovrebbe anche puntare sulla realtà aumentata, il che non rappresenta un fulmine a ciel sereno dal momento che i piani del colosso di Cupertino sono noti da tempo. Kuo nel rapporto afferma che Apple sta lavorando ad un visore o ad un paio di occhiali, ma non è chiaro quali dei due arriverà nei negozi.

Come ampiamente previsto, Apple dovrebbe anche lanciare i nuovi modelli di AirPods, ma anche più prodotti basati sui processori proprietari, e soprattutto i primi dispositivi basati su display Mini-LED. I principali indiziati sono i nuovi iPad Pro da 12,9 pollici, ed alcuni modelli di MacBook, che dovrebbero includere i pannelli mini-LED.

Secondo Kuo, infatti, Apple dovrebbe anche lanciare i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con display Mini-LED ed Apple Silicon.