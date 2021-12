Apple: nel 2022 addio ai Macbook Air? Pare di sì, ma è solo una questione di branding

La scorsa settimana, il noto insider Mark Gurman aveva fatto le sue previsioni per la lineup 2022 di Apple, al cui interno dovrebbero figurare ben cinque modelli di Mac e Macbook diversi tra loro. Gurman, infatti, ha parlato di un nuovo iMac, di un redesign di Macbook Air, di un Macbook Pro entry-level, di un Mac Mini e di un Mac Pro.

Visto l'elevato numero di prodotti in uscita nel prossimo anno, Apple starebbe lavorando al branding di alcuni di essi per evitare confusione tra un dispositivo e l'altro. In particolare, secondo l'insider Dylandkt, sarebbe piuttosto problematico il posizionamento dei nuovi Macbook Air e del Macbook Pro "entry-level", che potrebbero avere un mercato praticamente identico.

Dunque, Apple vorrebbe rinominare i Macbook Air semplicemente come "Macbook", distinguendo definitivamente la linea di device "standard" pensati per il grande pubblico da quella dei laptop con caratteristiche (e prezzo) pensate per grafici, montatori video e chiunque debba utilizzare il portatile di Cupertino per lavoro.

Apple ha già venduto in passato dei Macbook senza la denominazione "Air": in particolare, questi ultimi sono stati messi in commercio tra il 2006 e il 2012, e poi di nuovo tra il 2015 e il 2019. L'ultimo Macbook di Apple, quello del 2019, aveva un design e delle feature molto simile a quello che poi sarebbe stato il Macbook Air del 2020, motivo per il quale negli ultimi due anni non sono stati prodotti altri computer della stessa linea.

Un altro cambiamento interessante potrebbe arrivare nella linea degli iMac: in particolare, finora l'azienda di Cupertino ha venduto due modelli principali di iMac, ovvero quello da 21.5" e quello da 27". Quest'anno, però, l'iMac da 21.5" è stato rimpiazzato da quello da 24", dotato di chip M1. Invece, il modello da 27" non ha ancora ricevuto alcun refresh con il chipset di Apple Silicon.

Secondo l'insider Dylandkt, dunque, nel 2022 sarà lanciato un nuovo iMac da 27" con chipset M1, presumibilmente nella variante Pro o Max, che sarà chiamato iMac Pro. L'iMac Pro dovrebbe dunque differenziarsi dall'iMac "standard" da 24" per via del chipset più potente, dello schermo più grande e di un redesign completo, che porterà con sé anche nuove porte.

Con questi aggiustamenti sia strutturali che di branding, Apple punta a semplificare la sua linea di Mac, oltre che a renderla più coerente, in termini di nomenclatura, con gli iPhone. In altre parole, dal 2022, la lineup di Mac della Mela dovrebbe essere composta da sei tipi di device:

Macbook (ex-Macbook Air)

Macbook Pro

iMac (ex-iMac da 24")

iMac Pro (ex-iMac da 27")

Mac Pro

Mac Mini

A farne le spese sarebbe solo l'iMac da 21", la cui produzione dovrebbe essere terminata definitivamente. È possibile che questa denominazione venga utilizzata anche per gli Apple Watch a partire dal 2022, quando verrà lanciato un Apple Watch Series 8 in versione "ruggedized", che secondo Dylandkt potrebbe essere chiamato "Apple Watch Series 8 Pro". Al contrario, pare che il nome "Air" non verrà abbandonato molto presto dagli iPad, tra i quali la linea Air è la più popolare in commercio.