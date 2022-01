Apple, nel 2022 in arrivo anche le nuove AirPods Pro e gli iMac Pro con M1

Come di consueto, il lunedì si apre con il nuovo numero della newsletter Power On del giornalista di Bloomberg Mark Gurman. In questa edizione Gurman ripercorre quelle che dovrebbero essere le novità in arrivo nel 2022 da parte di Apple.

Ribadito (e confermato) il lancio di iPhone SE di terza generazione con chip 5G, ma anche di un nuvo iPad Air ed almeno un Mac basato sugli Apple Silicon. Un keynote Apple potrebbe andare in scena a marzo o aprile, probabilmente, e dovrebbe fare da teatro proprio per la presentazione di questi ultimi prodotti.

Alle indiscrezioni della scorsa settimana sul possibile lancio del nuovo iPad Air di quinta generazione, però, questa volta se ne aggiungono alcune sull'iMac. Apple a quanto pare infatti avrebbe intenzione di lanciare un iMac più grande, basato sul chip M1 Pro ed M1 Max, con design simile all'iMac da 24 pollici rilasciato lo scorso anno. Non si esclude nemmeno un Mac Mini di fascia alta alimentato da M1 Pro ed M1 Max.

Gurman però sottolinea anche che Apple starebbe pianificando un "grande aggiornamento" per le AirPods Pro, che dovrebbero vedere la luce entro la fine dell'anno. In passato anche Debby Wu di Bloomberg aveva parlato della nuova versione degli auricolari, che dovrebbero essere caratterizzate da un design più compatto con eliminazione degli steli che scendono. A livello estetico quindi dovrebbero ricordare le Beats Studio Buds dello scorso anno.

Le nuove AirPods Pro dovrebbero anche essere caratterizzate da un chip wireless "significativamente aggiornato" rispetto all'H1, ma anche delle funzionalità di monitoraggio del fitness. Apple avrebbe anche lavorato anche sull'ottimizzazione energetica: la cancellazione del rumore dovrebbe consumare meno energia, mentre la custodia di ricarica emetterà un suono per aiutare gli utenti a trovarla quando non è vicina. Il case potrebbe anche essere resistente all'acqua, come le AirPods 3.