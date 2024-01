Apple, il 2023 ha 'spezzato' una tradizione: non ha lanciato questo device

Con l'arrivo del 2024, possiamo ufficialmente dire che Apple ha abbandonato ogni velleità di proseguire con una tradizione che ormai durava da ben 12 anni.

Ebbene sì: come giustamente ricordano i ragazzi di MacRumors, che hanno ripercorso gli ultimi due lustri e più dell'azienda, il 2023 della casa di Cupertino verrà ricordato anche, ma non solo, come il primo anno da 2010 in cui non c'è stato un lancio o un refresh per il segmento tablet.

Ripercorrendo la cronistoria del brand dalla presentazione degli iPad di prima generazione (2010) a quella dei primi iPad Mini (2012) ed Air (2013), il 2023 è stato il primo anno in cui non c'è stato alcun riferimento da parte di Apple a questa serie di prodotti, neanche con un tentativo di refresh.

L'ultimo ritocco alla gamma è avvenuto nell'ottobre del 2022, mentre negli ultimi dodici mesi l'unica modifica alla serie è stata quella relativa al lancio della nuova Apple Pencil. Tuttavia, gli appassionati degli iPad non dovranno attendere a lungo. I rumor negli ultimi mesi si sono concentrati in particolar modo sul possibile lancio degli iPad Pro OLED nel 2024, ma non solo. Il primo trimestre potrebbe partire col botto.

I rumor sugli iPad Air M2, infatti, fanno riferimento proprio a questa finestra temporale, ma sono in molti a credere che ci sarà addirittura spazio per un nuovo, inedito, iPad Low-Cost.