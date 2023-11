Apple, il 2024 sarà l'anno della salute? Nuovi sensori su Apple Watch e coach IA

Sembra proprio che Apple Watch X arriverà nel 2025, e non nel 2024 (come originariamente previsto dai leaker). Tuttavia, anche il prossimo anno sarà segnato da grandi miglioramenti per gli smartwatch di Cupertino: sembra infatti che i prossimi Apple Watch avranno dei sensori migliorati per la misurazione dei dati biometrici degli utenti.

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, infatti, ha spiegato che Apple Watch riceverà due nuovi sensori nel 2024, insieme ad alcuni miglioramenti per quelli che già implementa sotto la sua scocca. In particolare, uno dei due sensori sarà in grado di individuare i periodi di apnea durante il sonno, monitorando le abitudini dell'utente in termini di riposo e di respirazione per prevedere l'insorgenza di casi di apnea notturna. Dopo aver identificato un possibile rischio, l'app Salute rinvierà l'utente al suo medico di fiducia.

L'altro sensore, invece, sarà in grado di monitorare la pressione sanguigna dell'utente e di avvisarlo qualora quest'ultima si alzasse troppo. Secondo Gurman, il sistema non misurerà esattamente la pressione sistolica e diastolica degli utenti - almeno non da subito - limitandosi a degli alert quando quest'ultima supererà dei livelli di guardia preimpostati. Solo una revisione per il sensore della pressione, in arrivo forse nel 2025, permetterà ai nuovi Apple Watch di garantire una misurazione precisa e costante.

In ogni caso, è difficile dire su quali device verranno implementati i nuovi sensori. Per il momento, infatti, sappiamo che l'Apple Watch Ultra 3 è slittato al 2025, e che anche l'Apple Watch X è stato rinviato di un anno. Nel 2024, insomma, potrebbe arrivare una sorta di "Apple Watch 9.5" con i due sensori biometrici di nuova generazione, anche se le probabilità che la Mela Morsicata si riservi entrambe le novità per il 2025 sono elevate.

Inoltre, Gurman ha spiegato che nuove feature legate alla salute sono in arrivo su AirPods Pro e Vision Pro. Sulle cuffie di nuova generazione di Apple, in particolare, verrà implementato un software capace di renderle dei veri e propri impianti acustici, migliorando il volume del parlato e riducendo i rumori di fondo per le persone con problemi uditivi. Invece, Vision Pro avrà delle funzioni anti-ansia che andranno di pari passo con l'app di Mindfulness di iOS 17, nonché delle feature ancora top-secret legate agli allenamenti sportivi.

Sembra infine che gli sviluppatori di Cupertino siano al lavoro su un coach IA a pagamento per la salute fisica, che potrebbe essere implementato a partire dal prossimo anno nella suite di Apple One e che dovrebbe usare i dati provenienti dai dispositivi dell'utente e l'Intelligenza Artificiale per fornire piani dietetici e di allenamento personalizzati sulla base delle attività svolte e dello stile di vita.