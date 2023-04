Apple, dal 2024 arrivano su iPad Pro ed iPhone le 'Metalens' per il comparto fotografico

A quanto pare Apple sarebbe al lavoro su una tecnologia più avanzata per sostituire i copriobiettivi in plastica degli iPhone ed iPad. Si chiama “Metalens” e secondo quanto riferito potrebbe debuttare sul Face ID dell’iPad Pro e successivamente sugli iPhone.

A svelare tutti i dettagli ci ha pensato l’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui lo sviluppo della tecnologia sarebbe nelle fasi iniziali. Nel post pubblicato su Medium, Kuo evidenzia come TSMC e VisEra saranno i fornitori chiave delle componenti. A livello tecnico, rispetto alle lenti di plastica le Metalens saranno più economiche da produrre in serie e contribuiranno alla riduzione dello spessore dei dispositivi.

Ciò implica che in futuro gli iPhone ed iPad potrebbero essere ancora più sottili rispetto a quelli attuali. Tuttavia, a giudicare dal rapporto di Kuo inizialmente il colosso di Cupertino non dovrebbe acquistare i componenti in massa, e potrebbe concentrarsi sull’iPad Pro per il 2024. Qualora il riscontro dovesse essere positivo, potrebbe toccare agli iPhone.

Per quanto riguarda i futuri modelli di iPhone, Kuo ritiene che la cover del Face ID degli smartphone Apple non sfoggerà le Metalens prima del 2025 o addirittura 2026. L’adozione di massa dovrebbe avvenire entro il 2028-2030, quando verranno sostituite le lenti in plastica anche sulle fotocamera dei modelli più economici. Previsto l’arrivo anche sugli occhiali per la realtà aumentata, che a quanto pare entreranno in produzione di massa nel 2026 o 2027.

