Apple, nel 2024 arrivano i MacBook economici: dovranno competere con i Chromebook

Secondo un nuovo rapporto proveniente da Taiwan, Apple starebbe sviluppando una serie di MacBook economici per competere con i Chromebook in ambito scolastico. Il lancio di questa nuova gamma di laptop dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2024, salvo ripensamenti.

La nuova linea di laptop dovrebbe differenziarsi dai MacBook Air e Pro già disponibili, e non è chiaro che tipo di nome utilizzeranno. A livello estetico, la scocca sarà metallica ma composta da “materiali diversi”, per ridurre i costi. Ovviamente anche i componenti meccanici interni saranno differenti in quanto altrimenti Apple non potrà offrirlo agli utenti a prezzi ridotti.

L’obiettivo dichiarato è di inserirsi nella stessa fascia di mercato occupata dai Chromebook, che soprattutto negli USA hanno registrato riscontri importanti. A livello mondiale, nel 2019 sono stati spediti oltre 13,9 milioni di Chromebook, che sono diventati 30,4 milioni nel 2020 e 33,5 milioni nel 2021: Apple non vuole che siano questi a dominare in tale fascia di mercato e per tale ragione avrebbe deciso di inserirsi.

Sempre nel 2023, Apple dovrebbe lanciare anche i nuovi MacBook Pro con processore M3. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo, in quanto non provengono direttamente da Apple e potrebbero anche non corrispondere alla realtà.