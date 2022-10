Apple, nel 2024 in arrivo un iPad pieghevole: cancellato l'iPhone Fold?

Nonostante i rumor che vogliono Apple al lavoro sull’iPhone pieghevole, il lancio dell’iPhone Fold non dovrebbe avvenire a stretto giro di orologio. O meglio, secondo un rapporto publicato da CCS Insight, dovrebbe trattarsi di un iPad pieghevole.

In un rapporto pubblicato nella giornata di oggi, CCS Insight ipotizza nel 2024 Apple lancerà un tablet pieghevole piuttosto che un iPhone pieghevole. Le motivazioni sono state spiegate alla CNBC da Ben Wood, capo della ricerca di CCS Insight, il quale ha osservato che “in questo momento non ha senso per Apple realizzare un iPhone pieghevole. Pensiamo che eviteranno questa tendenza e probabilmente metteranno un piede nel mercato con un iPad pieghevole”.

Apple, infatti, dovrebbe puntare su un tablet piuttosto che uno smartphone pieghevole in quanto quest’ultimo rappresenterebbe un rischio altissimo, in quanto “dovrebbe essere incredibilmente costoso per non cannibalizzare gli iPhone esistenti”. Per l’iPhone pieghevole il prezzo dovrebbe essere di circa 2.500 Dollari, quasi 1000 Dollari in più rispetto all’iPhone 14 Pro Max da 1 terabyte che negli USA costa 1.599 Dollari.

La Mela però nonostante ciò è chiamata a dare una risposta ai concorrenti, visto che il mercato dei foldable sta prendendo piede, ma potrebbe esordire con un iPad pieghevole piuttosto che con un iPhone