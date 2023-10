Apple, il 2024 sarà l'inizio della 'transizione OLED': nuovi schermi in arrivo su iPad

Nel 2024, Apple lancerà tanti nuovi iPad: secondo i leak, infatti, sarebbero in arrivo le nuove generazioni di iPad Pro, iPad Air, iPad "base" e persino iPad Mini. Il grande protagonista della lineup di tablet di Cupertino sarà però il nuovo iPad Pro con schermo OLED, la cui tecnologia per il display verrà piano piano estesa a ogni device Apple.

Ma andiamo con ordine: nel 2024 arriverà l'iPad Pro OLED, ormai sembra certo. Il device è stato rumoreggiato da più e più fonti, molte delle quali solitamente ritenute affidabili per quanto riguarda l'ecosistema Apple. Ora, però, è un nuovo report di Omdia a svelare che un iPad Pro OLED arriverà il prossimo anno, forse con il chip M3 di Apple Silicon.

Per questo, gli analisti di Omdia hanno spiegato che Apple aumenterà gli acquisti di pannelli OLED nel 2024, estendendo tale tecnologia ai suoi iPad Pro. L'istituto di ricerca, però, ha spiegato che il prossimo anno segnerà l'"inizio della transizione ai pannelli OLED" nella lineup di tablet di Cupertino, lasciando intendere che i nuovi iPad Pro (tra cui potrebbe spiccare l'iPad Pro M3 da 14") saranno solo la punta dell'iceberg.

Infatti, pare che, dopo aver implementato i nuovi display sui tablet di fascia alta, Apple userà la stessa tecnologia per tutti gli iPad, utilizzando gli schermi OLED anche per iPad Air, iPad "base" e iPad Mini. La transizione, tuttavia, non dovrebbe completarsi già nel 2024, ma tra il 2025 e il 2026: in altre parole, è possibile che la prossima generazione di tablet di Cupertino manterrà degli schermi uguali a quelli dei device current-gen, eccezion fatta ovviamente per i modelli Pro.

Questi ultimi, invece, fin dal prossimo anno monteranno dei pannelli OLED realizzati da Samsung e LG e porteranno con sé quello che Omdia definisce come il "maggior numero di cambiamenti dalla prima generazione di iPad Pro". Nello specifico, i nuovi tablet implementeranno delle novità "fondamentali", quali dei display OLED di dimensioni più grandi di quelle dei device di attuale generazione, il chip M3 di Apple Silicon e, soprattutto, il supporto per una nuova Magic Keyboard di Apple, che potrebbe essere stata completamente ridisegnata dalla Mela Morsicata.