Apple, nel 2025 arrivano le batterie custom: ricarica più veloce e maggiore autonomia

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da ET News, Apple starebbe sviluppando un design personalizzato per le batterie interne da integrare nei propri prodotti, con lo scopo di migliorare l’autonomia dei dispositivi.

Nello specifico, il colosso di Cupertino starebbe cercando di utilizzare materiali catodici alternativi che dovrebbero migliorare le prestazioni complessive del modulo batteria: in questo modo i futuri prodotti potranno godere di un’autonomia effettiva migliore rispetto a quella offerta attualmente.

Le batterie sono note internamente come “Apple-designed”, e probabilmente questa nomenclatura sarà utilizzata anche in fase di commercializzazione per rimarcare la differenza da quelle tradizionali. Dal rapporto emerge che Apple starebbe cercando di utilizzare più silicio all’interno della batteria, piuttosto che il grafite: questo approccio dovrebbe portare ad un miglioramento della capacità complessiva della batteria, con una cospicua riduzione anche dei tempi di ricarica.

Apple avrebbe anche trovato un modo per risolvere il problema dell’espansione del silicio durante il processo di ricarica. È chiaro però che si tratta di un obiettivo a lungo termine, e le batterie dovrebbero debuttare entro il 2025. Nel frattempo però nel 2024 dovrebbe debuttare la nuova linea di iPad, con una serie di novità che dovrebbero interessare praticamente tutti i modelli della lineup, inclusi i Mini e gli Air.