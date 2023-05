Apple, il 26 Luglio chiude 'Il Mio Streaming Foto': cosa fare per non perdere le foto

Com un annuncio pubblicato sul proprio sito web ufficiale, Apple ha annunciato che il 26 Luglio 2023 chiuderà “Il Mio Streaming Foto”, il che vuol dire che gli utenti che stanno ancora utilizzando la funzione saranno costretti a passare ad iCloud Foto.

Apple spiega che “come parte di questa transizione, i nuovi caricamenti di foto su Il mio streaming foto dai tuoi dispositivi si interromperanno un mese prima, il 26 giugno 2023. Tutte le foto caricate sul servizio prima di tale data rimarranno in iCloud per 30 giorni dalla data di caricamento e saranno disponibili sui tuoi dispositivi in cui Il mio streaming foto è attualmente abilitato. Entro il 26 luglio 2023, non saranno più presenti foto in iCloud e il servizio verrà chiuso”.

Se le foto presenti ne “Il Mio Streaming Foto” non sono state salvate nella libreria, è necessario cliccare su “Salva Immagine” negli scatti presenti ne “Il Mio Streaming Foto” nell’app Foto ed in Album su iPhone, iPad o iPod Touch.

Su Mac, invece, invece basta selezionare le Foto e trascinarle nella libreria.

Apple ha osservato che “Foto di iCloud sarà il modo migliore per mantenere aggiornate le foto e i video su tutti i tuoi dispositivi e archiviarli in modo sicuro in iCloud”.