Apple, dopo 30 anni lascia uno storico designer: era un fedelissimo di Jony Ive

Sono passati quasi quattro anni da quando Jony Ive ha lasciato Apple e nel corso dei mesi anche molti componenti del suo team hanno abbandonato il colosso di Cupertino. Oggi arriva la notizia che l’unico altro designer senior che aveva lavorato con Jony Ive, Bart Andre, lascerà l’azienda americana dopo 30 anni.

Con la sua partenza, prevista alla fine di questo mese, non ci sono più dirigenti dell’era Ive in Apple. Il team di progettazione riporterà direttamente al Chief Operating Officer Jeff Williams, ma come affermato da vari rapporti interni questa decisione ha causato non pochi dissensi interni nei team che si occupa di progettazione. Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, infatti, il team che si occupa di engineering non sarebbe entusiasta dall’idea di parlare con un dirigente che si occupa di altro in Apple, e la paura di molti è che all’interno della società si crei una sorta di conflitto di competenze. Williams inoltre non sarebbe visto positivamente a causa della sua politica di taglio dei costi, che ha portato a tagli degli investimenti anche in termini di prototipi dei vari dispositivi.

Andre è stato descritto come uno dei dirigenti più fedeli a Jony Ive, avendo aiutato il designer inglese nella progettazione dal 1992.

Resteranno invece in Apple Richard Howarth, Molly Anderson e Duncan Kerr, che avevano lavorato con Jony Ive nelle vesti di designer.