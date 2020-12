Apple A14 Bionic VS Snapdragon 888: arriva il primo verdetto

Come riportato in un nostro precedente articolo, Qualcomm ha rilasciato i primi benchmark del suo nuovo Snapdragon 888, lasciandoci intendere che quest'anno il gioco si fa serio grazie a score decisamente impressionanti. Ma la domanda sorge spontanea: come se la caverà a confronto con Apple A14 Bionic, il nuovo SoC di iPhone 12?

Stando ai numeri, Qualcomm Snapdragon 888 non sfigura affatto se paragonato ai suoi predecessori, con un balzo di oltre 100 punti rispetto a Snapdragon 865 in termini di prestazioni single-core e su GeekBench 5, ovvero ben al di sopra del 20% di incremento prestazionale rispetto alla scorsa generazione, con un punteggio di oltre 500 punti superiore nelle operazioni multi-core.

Ciò che proprio non gli riesce è di avvicinarsi al nuovo gioiellino della casa di Cupertino. Infatti, per quanto i numeri assoluti siano a dir poco entusiasmanti, Apple A14 Bionic raggiunge delle vette mai viste prima, piazzando un vertiginoso 1.603 nelle operazioni single-core e 4.187 punti in multi-core. Per non parlare della GPU, dove Snapdragon 888 viene superato anche da Apple A13 Bionic, il chip della passata generazione.

Insomma, stando ai meri numeri non ci sarebbe partita, per quanto nell'utilizzo quotidiano l'attendibilità di questi strumenti di misurazione lascino il tempo che trovano. Nel frattempo vi rimando al confrontone tra Apple iPhone 12 Pro e iPhone 11 Pro, in cui si può notare il salto generazionale compiuto in casa Apple.