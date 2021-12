Apple abbandona la funzione CSAM? Scomparsi riferimenti da pagine supporto

Lo scorso agosto Apple ha scatenato una fetta importante della sua clientela con l’annuncio della tecnologia CSAM, la quale prevede lo scan automatico delle foto su iCloud per la sicurezza dei bambini. Ebbene, nelle ultime ore si è parlato del suo possibile abbandono da parte della Mela, ma è effettivamente così?

Innanzitutto, rivediamo un momento in cosa consiste questa tecnologia. CSAM è l’acronimo di Child Sexual Abuse Material ed è una feature pensata per scansionare le fotografie archiviate in iCloud e confrontarlo con un database apposito per verificare se certi account contengono immagini esplicite legati ai minorenni. Si tratta di una funzionalità dall’intento nobile, ma che ha suscitato comunque preoccupazioni lato privacy in quanto, secondo certi utenti, in futuro potrebbe espandersi a una scansione completa dei file caricati all’interno della piattaforma cloud della Mela.

Il lancio di CSAM venne rinviato a fine 2021 da Apple proprio per applicare modifiche ignote in seguito al feedback negativo. Tuttavia, nelle ultime ore la società di Cupertino ha rimosso ogni riferimento dalla pagina di supporto ufficiale, facendo pensare a un arresto improvviso dello sviluppo della feature.

A negare tutto ciò ci ha pensato un portavoce di Apple che, a The Verge, ha dichiarato: “La posizione dell’azienda non è cambiata da settembre. Sulla base del feedback di clienti, gruppi di difesa, ricercatori e altre persone, abbiamo deciso di dedicare più tempo nei prossimi mesi per raccogliere input e apportare miglioramenti prima di rilasciare queste funzionalità di sicurezza dei bambini di fondamentale importanza”. L’intento quindi non cambia, dunque, ma i tempi si allungano.