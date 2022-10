Apple 'abbandona' iPhone 14 Plus: la produzione switcha al 14 Pro e Pro Max

Nel corso della conference call tenuta la scorsa settimana, Tim Cook ha indirettamente confermato il flop di iPhone 14 Plus. Quest’oggi emergono nuove informazioni che non fanno altro che corroborare le tesi pubblicate sul web.

Secondo quanto riportato, Apple sarebbe in trattative con Pegatron e Luxshare Precision per convertire la linea di produzione di iPhone 14 e 14 Plus in iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Luxshare, nella fattispecie, potrebbe iniziare a spedire iPhone 14 Pro già nel primo trimestre del 2023.

Il popolare analista Ming-Chi Kuo afferma anche che Foxconn avrebbe intenzione di ridurre gradualmente la capacità di produzione di iPhone da novembre a dicembre di quest’anno, per fare fronte ai problemi. Tuttavia, il cambiamento di strategia potrebbe impattare sul 10% della capacità produttiva mondiale degli iPhone e nel giro di poche settimane la situazione potrebbe tornare alla normalità: Kuo sostiene che l’impatto sulla spedizioni di iPhone nel Q42022 dovrebbe essere limitato.

Apple avrebbe avanzato una richiesta simile anche ad Hon Hai Foxconn, che dovrebbe switchare totalmente la produzione da iPhone 14 ad iPhone 14 Pro.

Secondo i dati, iPhone 14 Plus non avrebbe registrato il riscontro sperato, ed il 14 Pro Max rappresenterebbe il 30-35% delle spedizioni totali dei nuovi iPhone a livello mondiale.