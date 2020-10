Apple abbassa il prezzo di caricabatterie e cuffie degli iPhone in Italia

Dopo aver rimosso caricabatterie e cuffie dalla confezione di vendita degli iPhone, Apple ha deciso di ridurre i prezzi di questi accessori, così da consentire agli utenti di acquistarli a un prezzo inferiore al solito. Questa scelta è stata effettuata anche per quanto riguarda l'Italia.

Ci ha pensato The Verge a far notare la differenza di prezzo per quel che concerne gli Stati Uniti d'America, ma abbiamo notato che anche da noi è avvenuto un taglio di prezzo di questo tipo. Infatti, ora la società di Cupertino vende l'alimentatore USB-C da 20W a 25 euro sul suo sito ufficiale. In precedenza, il suo costo era di 10 euro in più, dato che la "vecchia" versione da 18W costava 35 euro, come potete vedere su WayBack Machine (la pagina dell'alimentatore da 18W è stata ora rimossa dal portale ufficiale).

La stessa decisione è stata presa per quanto riguarda le cuffie EarPods, dato che adesso l'azienda di Tim Cook vende il modello con connettore Lightning a 19 euro sul suo portale ufficiale. Anche in questo caso si rivela molto utile WayBack Machine, attraverso il quale si può vedere che in precedenza il costo era fissato a 29 euro. Insomma, in parole povere, c'è stato un taglio di 10 euro relativo al prezzo di caricabatterie ed EarPods.

Se volete, invece, approfondire i nuovi smartphone di Apple, potete fare riferimento al nostro speciale sulla presentazione di iPhone 12.