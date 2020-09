Apple: l'abbonamento unico Apple One in arrivo con iOS 14?

Dell'abbonamento unico Apple One comprensivo di Music, Arcade e TV+ abbiamo già parlato in passato, ma alcune voci riferiscono che il lancio potrebbe essere davvero vicino ed arrivare in concomitanza con iOS 14.

La fonte di tali rumor è la beta dell'app di Apple Music per Android. Alcuni sviluppatori hanno infatti trovato al suo interno dei riferimenti espliciti alla sottoscrizione unica, che dovrebbe includere anche Music.

Il codice scoperto è relativo ad un alert che avviserà gli utenti che "non saranno addebitati entrambi gli abbonamenti" ad Apple Music ed Apple One a coloro che sceglieranno quest'ultima opzione.

In un'altra stringa di codice è presente un altro riferimento, relativo ad un messaggio in cui viene affermato che "il tuo abbonamento ad Apple Music sarà incluso in Apple One a partire dal [data non inserita]. Puoi gestire il tuo abbonamento ad Apple One utilizzando il tuo iPhone, iPad, Apple TV o Mac".

Non è presente alcun'altra informazione a riguardo, ma è innegabile che una sottoscrizione unica comprensiva di Apple News+, Apple TV+ ed Apple Music potrebbe fare gola a molti. Apple starebbe però studiando diversi bundle: il pacchetto base dovrebbe offrire solo Apple Music ed Apple TV+, il secondo anche Apple Arcade ed il terzo anche News+. Sarebbe previsto anche un livello ultratop comprensivo di Apple Music, TV+ Arcade, News+ ed iCloud ed un nuovo servizio orientato al fitness con delle lezioni virtuali.

Nessuna indicazione sui prezzi, ma è previsto un risparmio tra i 2 ed i 5 Dollari al mese a seconda del pacchetto.